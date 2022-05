Paula Deconto lança romance policial

publicidade

Paula Deconto lança seu primeiro romance policial “Segredos de Mato Alto”, nesta segunda-feira, a partir das 19h, de forma virtual pelo YouTube da Editora do Pampa. Acompanhado do editor Daniel Miranda e dos escritores Alcy Cheuiche e Lucio Feliciate, a autora discorre sobre sua publicação.

Cheuiche descreve na orelha do livro que a autora inventou uma aldeia, e através dela atingiu o universal. “Afinal, quais são os segredos de Mato Alto? Em cada capítulo, a escritora conta os segredos da pequena comunidade, onde dominam os imigrantes de origem italiana, mas integrados em hábitos e costumes a essa fantástica diversidade étnica do Rio Grande do Sul”, completa Cheuiche.

A narrativa consegue unir o comportamento tradicional estampado em uma pequena cidade do interior, às contradições universais da alma humana na busca por encontrar sentido em seu papel individual e social. Também traz à tona os dilemas dos personagens, ao longo da vida, e o mistério escondido por trás de existências aparentemente pacatas. O mistério, o humor e a maldade humana são nutridos pelo personagem principal, Joseph.

Paula, bacharel em Direito, trabalha na área jurídica há 27 anos. Com o advento da pandemia da Covid-19, e o respectivo isolamento, retomou com maior intensidade a leitura, devorando o livro de Octavio Paz, “La Casa de la Presencia”, até então, esquecido na estante. Nesse livro, o conhecido ensaísta mexicano efetua reflexões sobre o ato de escrever, ressaltando que a poesia é o presente representado em sua totalidade. Guiada por essa perspectiva, Paula realizou a Oficina de Criação Literária de Cheuiche, focada na arte de escrever romances. Como resultado desta aventura, surge agora “Segredos de Mato Alto”.