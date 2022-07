Paulina García será homenageada com o Kikito de Cristal

publicidade

Após anunciar os homenageados com os troféus Eduardo Abelin, Joel Zito Araújo, Cidade de Gramado, Araci Esteves, e Oscarito, Marcos Palmeira, a organização do Festival de Cinema de Gramado completa a lista de personalidades homenageadas de sua 50º edição entregando o Kikito de Cristal à atriz chilena Paulina García.

Grande dama chilena do cinema, da televisão e do teatro, Paulina é formada em atuação teatral pela Pontifícia Universidade Católica do Chile e pós-graduada em direção teatral e em dramaturgia. A atriz acumula mais de 70 trabalhos entre teatro, televisão e cinema. Suas atuações renderam reconhecimento dos principais festivais de cinema do mundo, recebendo quatro indicações para o Premio Altazor de las Artes Nacionales, três para os Prêmios APES e ganhando o prestigiado Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival Internacional de Cinema de Berlim, além de um Prêmio Platino em 2014.

Paulina estreou no cinema com o longa "Tres noches de un sábado" (2002), de Joaquín Eyzaguirre, destaque do Festival de Cartagena e Viña del Mar. Atuou em filmes como "Cachimba" (2004), "Casa de Remolienda" (2007), "La novia del desierto" (2017), "Algunas Bestias" (2019) e "Gloria" (2013). Este último sendo seu mais célebre trabalho de acordo com a crítica especializada, rendendo seu reconhecimento internacional com o Urso de Prata em Berlinale. Em Gramado, recebeu o Kikito de Melhor Atriz por sua atuação no longa Las analfabetas, durante a 42ª edição, em 2014.

HOMENAGEM

O Troféu Kikito de Cristal é dedicado a grandes expoentes do cinema latino-americano. A honraria, que completa 15 anos em 2022, foi entregue pela primeira vez em 2007 ao cineasta Eduardo Coutinho. O cineasta Ruy Guerra, os atores Jean Pierre Noher, César Troncoso e Leonardo Sbaraglia e as atrizes Cecilia Roth, Soledad Villamil e Natalia Oreiro foram outros nomes homenageados.