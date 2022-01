publicidade

Paulinho da Viola se apresenta no Auditório Araújo Vianna em 10 de fevereiro, quinta-feira, às 21h. Todos os ingressos adquiridos para datas anteriores, transferidas em função da pandemia, seguem válidos e devem ser utilizados nesta apresentação. Para quem ainda não garantiu o seu, a venda é feita na Sympla (https://sympla.com.br/araujovianna/).

Quando a pandemia obrigou o fechamento das casas de espetáculo pelo mundo em março de 2020, Paulinho da Viola estava se preparando para uma turnê pela Europa que incluiria passagens por França, Portugal e Inglaterra.

Com a mudança de planos, o sambista carioca começou então a revisitar composições, anotações e gravações que vem guardando ao longo dos anos. Foi quando surgiu a ideia de lançar a gravação, ainda inédita, de um show realizado no Teatro Fecap em São Paulo entre setembro e outubro de 2006. O material era vasto, foram 17 apresentações registradas no teatro-estúdio. Após uma seleção criteriosa sobre quais versões integrariam o disco, foi escolhido o título de uma música também inédita na voz de Paulinho. Nasceu assim o álbum “Sempre se pode sonhar”(https://youtu.be/bI-gibUIflQ), lançado em outubro de 2020 e que acabou vencendo o Grammy Latino 2021 na categoria “Melhor Disco de Samba/Pagode”.

A partir da abertura gradual das casas de show e da retomada do setor que mais tempo ficou sem atividades durante a pandemia, Paulinho da Viola volta aos palcos para apresentar o repertório do mais recente álbum e assim reencontrar o público. O show “Sempre se pode sonhar” estreou na mesma cidade onde aconteceu o espetáculo original, no Tom Brasil em São Paulo no dia 4 de dezembro de 2021.

Logo em seguida, outras cidades brasileiras e a retomada da turnê europeia tiram o músico carioca de suas anotações e gravações para nos lembrar que sempre podemos, e devemos, sonhar.