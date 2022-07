publicidade

O escritor Paulo Stucchi, finalista do Prêmio Jabuti, estará em Três Coroas neste sábado, dia 2 de julho, para o evento de lançamento do livro "Um de nós foi feliz". O enredo, ambientado no Rio Grande do Sul e na Alemanha nazista, é inspirado na história real de Tania Girke Volkart, gaúcha que mora na cidade. A sessão de autógrafos será das 15h às 18h, na Biblioteca Municipal Balduíno Robinson, na Avenida Santa Maria, Centro de Três Coroas.



Para os fãs de romances históricos, este é mais um presente de Stucchi: ele também é autor de "O triste amor de Augusto Ramonet", que se passa durante o golpe de Estado de Pinochet; "Menina - Mitacuña", que tem como pano de fundo a Guerra do Paraguai; além de "A Filha do Reich".



No cemitério de Marburg, na Alemanha, em um dia frio de inverno, uma mulher está em frente a uma lápide, acompanhada apenas por uma sombra que a persegue há muitos anos. Ela decidiu viajar até o país unicamente para visitar esse túmulo: é lá onde estão os restos do homem que sempre foi um mistério: o próprio pai, Jonas. A mulher é Susana Schunk, protagonista do novo romance histórico de Paulo Stucchi, escritor finalista do Prêmio Jabuti.

A personagem de "Um de nós foi feliz" é inspirada em Tania Girke Volkart, gaúcha de Três Coroas. Ela presenciou o relacionamento abusivo dos pais e cresceu com o sentimento de rejeição e culpa. Entre o passado da família na Alemanha nazista e o presente no Rio Grande do Sul, a obra publicada pela Maquinaria Editorial repercute as dores provocadas pela ideologia durante o período de ascensão e também nos dias atuais.

Prefaciado por Marcos Piangers e Claufe Rodrigues, o livro consagra o estilo narrativo histórico iniciado pelo autor em O triste amor de Augusto Ramonet, que se passa no Chile de Salvador Allende, durante o golpe de Estado de Pinochet. Na sequência, Paulo escreveu o romance Menina – Mitacuña, que tem como pano de fundo a Guerra do Paraguai. Até então, o grande destaque foi a indicação de A Filha do Reich ao Jabuti, mas Um de nós foi feliz é uma evolução de seu jeito único de contar histórias baseadas em fatos.

