Peça de teatro gratuita chega no Parque da Redenção amanhã

publicidade

A peça "O Amargo Santo da Purificação", criação coletiva do grupo de teatro de rua Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, traz uma visão alegórica e barroca da vida, paixão e morte de Carlos Marighella. A produção celebra o aniversário de 45 anos da Tribo e abre o projeto "Caminho Para um Teatro Popular", que busca percorrer diversos bairros de Porto Alegre com peças e espetáculos. A apresentação gratuita ocorre amanhã, 2, às 17h, no Parque da Redenção, ao lado do Espelho d'Água.

O espetáculo já foi premiado como Melhor Espetáculo do Teatro Gaúcho em 2009 e ganhou prêmios Açorianos nas categorias de produção, trilha sonora, figurino e melhor atriz. O grupo de teatro levou a peça para Portugal e outros estados brasileiros.

Serviço

"O Amargo Santo da Purificação", comemoração aos 45 anos do Ói Nóis Aqui Traveiz

Quando: dia 2 de abril, às 17h.

Onde: Espelho d’Água do Parque da Redenção

Entrada franca