Peça "F.R.A.M.E.S." estreia em Porto Alegre

O coletivo de artistas da Fábrica de Experiências Cênicas realiza a sua estreia nos palcos de Porto Alegre com a peça "F.R.A.M.E.S." A apresentação ocorre nesta nesta sexta-feira e sábado, às 21h, e no domingo, às 20h, na Galeria La Photo (Travessa da Paz, 44, Farroupilha). Os ingressos custam R$ 50 (inteiro) e R$ 25 (meia-entrada) e podem ser adquiridos na hora do espetáculo. O pagamento é somente em dinheiro.

"F.R.A.M.E.S." tem texto inédito de Diones Camargo e direção geral de Carlos Ramiro. A trama é composta por um conjunto de cenas que reflete o processo criativo de um escritor em crise.

A Fábrica de Experiências Cênicas é um coletivo de atores, diretores e dramaturgos oriundos de cursos de formação ou com experiências profissionais comprovadas. O projeto propõe a imersão de cinco meses num processo de montagem cênica de um texto teatral inédito e a realização de uma temporada profissional com a orientação de artistas da cena gaúcha.