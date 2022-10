Peça infantil é atração no Centro Cultural 25 de Julho

publicidade

Neste sábado (29), o Grupo Teatral Leva Eu apresenta "Saltimbancos - Em Busca da Liberdade" no Centro Cultural 25 de Julho (Rua Germano Petersen Jr., 250), bairro Auxiliadora, em Porto Alegre, às 16h. Inspirada no conto “Os Músicos de Bremen”, dos irmãos Grimm, com texto de Sergio Bardotti traduzido e adaptado por Chico Buarque, o espetáculo narra a trajetória de quatro animais que, desiludidos com o tratamento opressor de seus patrões, resolvem abandonar seus postos.

O elenco é formado por Isadora Fraga, Igor Ramos, Juliana Johann, Juliano Felix. A direção geral é de Igor Ramos. A trilha sonora é de Luis Enrique Bacalov e direção musical de Marcão Acosta.

Os protagonistas envolvidos são um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata, que se juntam e partem para a cidade em busca da liberdade e do sonho de se tornarem artistas. Ao longo do caminho, cantam as suas angústias e percebem que enfrentar seus humanos e encontrar seus lugares de pertencimento é mais importante. Questões como exploração, união, justiça, e sobretudo, solidariedade são alguns dos conceitos que estão inseridos na narrativa e ajudam muito na formação dos pequenos espectadores.

Nascido em Pavia, Itália, em 1939, Bardotti assinou canções de sucesso da música popular italiana e trilhas sonoras de filmes. Foi parceiro de Chico Buarque, Toquinho e Vinicius de Moraes, e é considerado um dos responsáveis pela difusão da música brasileira na Itália. Faleceu em 2007, em Roma.

Ingressos antecipados: https://www.sympla.com.br/evento/os-saltimbancos-em-busca-da-liberdade/1742549 .