Peça “Nunca Desista dos seus Sonhos” é apresentada em Lajeado

Neste sábado, a peça "Nunca Desista dos Sonhos", adaptada por Augusto Cury, será apresentada, às 20h30min, no Teatro Univates (Av. Avelino Talini, 171 - Universitário), em Lajeado. Com direção de Rogério Fabiano, o elenco conta com Myrian Rios, Nizo Neto, Mari Feil e Murilo Cunha.

No espetáculo, a psiquiatra Camila, enquanto estudante de Medicina, assiste a uma palestra do Dr. Augusto Cury e toma a decisão de seguir seus ensinamentos. Apesar de almejar uma especialização fora do País, protela a realização por vários motivos. A profissional é muito apaixonada pela sua área e auxilia seus pacientes, estimulando-os ao contar como homens brilhantes como Abraham Lincoln, Martin Luther King e o próprio Augusto Cury fracassaram e, ainda assim, conseguiram ser persistentes e não desistir de seus propósitos. A psiquiatra expõe seu lado humano ao confessar que tem um filho viciado em tecnologias e jogos digitais. Sua experiência com a problemática tão presente na atualidade faz parte do enredo.

Ela também trabalha temas como depressão e ansiedade. Para superar seus desafios, Camila tem como aliada sua estagiária Helena, recém-formada em medicina psiquiátrica. Informações sobre ingressos podem ser obtidas no site do Teatro Univates.