Peça sobre obra de Augusto Cury tem apresentação única em Porto Alegre

publicidade

A peça “Nunca desista dos seus sonhos”, baseada no livro de mesmo nome do psiquiatra Augusto Cury, tem apresentação única em Porto Alegre neste domingo, às 18h, no Teatro do Sesi (Av. Assis Brasil, 8787 - Sarandi, Porto Alegre). O espetáculo propõe uma viagem de autoconhecimento e reflexão sobre a necessidade de orientação psicológica no decorrer da vida. Protagonizada por Luiza Tomé e Nizo Neto, a dramaturgia é de Ingrid Zavarezzi e do próprio Augusto Cury, com direção de Rogério Fabiano. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

A história gira ao redor da psicóloga Carol, de 60 anos, que vive em pé de guerra com a filha, de 16, mimada e viciada em redes sociais. Carol tem sucesso no tratamento de seus pacientes usando a metodologia de Cury, mas não consegue usá-la para ajudar a própria vida. A peça também inclui outros personagens com realidades diversas, como um empreendedor falido, uma senhora de 80 anos que desistiu de viver e um menino que odeia estudar e começa a ter questionamentos sobre o futuro.

Serviço

Onde: Teatro do Sesi (Av. Assis Brasil, 8787 - Sarandi, Porto Alegre).

Quando: Domingo, 30, às 18h.