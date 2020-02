Peças sobre cotidiano e feminismo estão entre as novidades do Porto Verão Alegre

publicidade

Peças que abordam o cotidiano e o feminismo estão entre as novidades do Porto Verão Alegre 2020. Naomi Luana assina a direção e texto de “Como Cozinhar um Lobo”, atração da Sala Álvaro Moreyra (Erico Verissimo, 307), de hoje a domingo, 20h. O trabalho que estreou em junho passado, no Projeto Teatro, Pesquisa e Extensão (TPE) do Departamento de Arte Dramática da Ufrgs imagina cenicamente as situações radicais, absurdas e ridículas que vivenciamos.

O espetáculo farsesco acontece ao redor de uma mesa e faz um brinde irônico à crise que nos assola. O cardápio é servido em três atos: na entrada, uísque 520 anos e iscas de carne malpassada; no prato principal, o pão nosso da luta de cada dia, e por fim, como sobremesa, vinho e torta com cobertura de cera de vela derretida.

O título foi inspirado em um livro de culinária publicado em 1942, durante a II Guerra Mundial, pela norte-americana Mary Fischer e consiste em um manual bem-humorado de “como matar a fome em tempos de escassez”. No elenco da atração estão Ana Girardello, Carla Cassapo, Flávia Reckziegel, Louise Pierosan, Rafaela Giacomelli e Rita Spier.

Um mundo novo repleto de possibilidades

Clássico local, “Se Meu Ponto G Falasse”, por sua vez, conta a trajetória de Bia e Ana, representantes da mulher que se autorretrata após todos os avanços da revolução feminista e traçam, com humor, autocrítica e uma pitada de autoajuda, o perfil da nova mulher.

Patsy Cecato e Heloísa Migliavacca dão vida a essas personagens, que sonharam com seus príncipes encantados, se decepcionaram, viveram a dor da separação, conquistaram a autoestima, sexualidade e mercado de trabalho, desvendando um mundo novo e cheio de possibilidades. A peça está no Teatro do Centro Histórico-Cultural da Santa Casa (Independência, 75), de hoje até domingo, às 21h.