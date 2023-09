Pelos cantos do mundo redondo de Humberto

publicidade

Humberto Gessinger, uma das maiores estrelas do rock brasileiro de todos os tempos, vai se apresentar mais uma vez no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), neste sábado, dia 30, às 21h. O cantor e compositor, que já tem mais de 30 anos de carreira, mostra as canções de “Quatro Cantos de um Mundo Redondo”, terceiro álbum da carreira solo. O disco chegou esta semana às plataformas. Ingressos na Sympla.

Cantor, multi-instrumentista, escritor e um dos compositores mais geniais da sua geração, Gessinger mistura faixas inéditas, como os singles “Fevereiro 13”, “No Delta dos Rios” e “Tudo Começa Outra Vez”, com clássicos de sua trajetória, incluindo hits dos Engenheiros do Hawaii, como “Infinita Highway”, “Refrão de Bolero” e “Pra Ser Sincero”. No palco, Gessinger estará acompanhado pelo guitarrista Felipe Rota e pelo baterista Rafa Bisogno. Gravado em Porto Alegre e Estocolmo, “Quatro Cantos de um Mundo Redondo” é dividido em blocos, com músicas registradas em power trio, trio acústico, quarteto e formato solo. “Nunca me senti muito à vontade lançando singles, sempre me pareceu que, ao escolher uma música para ficar em primeiro plano, estava deixando as outras para trás. Por isso, resolvi repartir as canções pelo formato em que foram gravadas”, adianta.