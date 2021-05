Pensador teatral Adolph Appia ganha biografia inédita no Brasil

publicidade

Responsável por transformar a estrutura dos palcos em uma obra de arte própria, o cenógrafo e pensador teatral suíço Adolphe Appia (1862-1928) revolucionou o Teatro Ocidental. Ao substituir a iluminação a gás pela eletricidade dentro das casas de espetáculos e construir cenários em plataformas, com um jogo de luzes nunca imaginado, mudou para sempre o fazer cênico. O encenador ganha biografia inédita no Brasil, assinada pelo ator e dramaturgo Marcelo Ádams, professor universitário na graduação em Teatro: Licenciatura da Uergs, com uma extensa e premiada carreira no teatro gaúcho. Pela Giostri Editora, tem lançamento hoje, das 18h30min às 20h, com ingressos pela plataforma Sympla.

“Adolphe Appia - Atuação teatral, música e espaço,” é um extenso e pioneiro estudo que propõe a teoria e a prática do cenógrafo em uma obra indispensável aos Estudos Teatrais. Neste livro aprofundado, fruto de Doutorado do autor, intitulada “Adolphe Appia e sua visão sobre atuação teatral: Cruzamentos e contaminações entre espaço, música e corpo” (2018), são descritos com riqueza de informações os principais elementos que compõem a poética de Appia: a centralidade do corpo humano no espetáculo, o papel fundamental da iluminação cênica, a importância do espaço onde se dá o evento teatral, e a música como estímulo fundamental para o movimento dos atores e atrizes. Além dos aspectos históricos, traz propostas para a leitura das ideias de Appia à luz do século XXI, reforçando a atualidade de seu pensamento e preenchendo uma lacuna na bibliografia teatral brasileira.

Doutor em Teatro, Mestre em Linguística, ator, professor de teatro, escritor, pesquisador e apaixonado pelo cinema, Marcelo Ádams é, sem dúvida, um disseminador do conhecimento cultural, que não poupou esforços na sua trajetória. Viajou para a Europa, visitou museus, estudou originais dos sécs. XIX e XX, tudo isso em prol da sua tese de doutorado intitulada Adolphe Appia e sua visão sobre atuação teatral: Cruzamentos e contaminações entre espaço, música e corpo (2018).