Pequena Serenata canta Rita Lee e estreia o single "Vá em Paz" no Theatro Fuga

Neste sábado, 14, a banda Pequena Serenata sobe ao palco do Theatro Fuga (rua dos Andradas, 673), às 21h, homenageando Rita Lee e lançando seu primeiro single: "Vá em Paz". A música chega em todas as plataformas de áudio pela Tratore, distribuidora digital para artistas independentes, e é o primeiro registro em estúdio da banda, que está em processo de gravação de seu álbum de estreia.

A canção vai ser apresentada ao final do repertório do show “Pequena Serenata canta Rita Lee”. Nele, a banda gaúcha visita obras de todas as fases da rainha do rock: clássicos de Os Mutantes, hinos consagrados com a Tutti Frutti e hits inesquecíveis ao lado de Roberto de Carvalho. No palco, Liane Tonelotto, Ciro Galeão, Rafael Sonic, Eduardo Raguse e Chico de Freitas.

"Vá em Paz" é assinada por Guilherme Lessa Bica e Enio Viana Filho, com arranjos da banda e participação de Lucas Protti (Superguidis). A gravação e a mixagem foram realizadas no Estúdio do Sonic, em Guaíba. A canção evoca elementos tradicionais do cancioneiro brasileiro, especialmente do samba. Essa é a primeira de três canções que o grupo deve lançar nas principais plataformas digitais até o final do ano.

Criada em 2019 em Guaíba e impactada pela pandemia, a Pequena Serenata chegou à atual formação somente no final de 2021, tendo nascido da amizade e do amor pelo samba e pela poesia da canção brasileira, com inspiração de artistas que consagraram essas instâncias de brasilidade nos 1960 e 1970.“Vá em Paz é um pouco a síntese de tudo isso: quando composta, era um samba tradicional. Hoje, ganhou peso, está mais rock’n’roll, assim como a banda”, comenta Guilherme.