Pertence reúne histórias de inclusão em livro digital

Em comemoração ao Dia do Escritor, celebrado neste domingo, 25, o Clube Social Pertence lançou um livro digital. “Histórias compartilhadas” reúne memórias para eternizar os momentos de quem já foi impactado pelo trabalho do grupo, que realiza a sociabilização de pessoas com deficiência intelectual, física ou sensorial. O livro é composto por relatos e lembranças contadas a partir da perspectiva de 114 escritores diferentes, entre eles os participantes e suas famílias, voluntários e conselheiros do Pertence. Nas páginas, as mais diversas histórias falam sobre encontros, viagens, novas amizades e aprendizados. Para acompanhar a leitura, o grupo preparou uma lista de músicas, disponível através de um QR Code na introdução. O livro digital está disponível neste link.