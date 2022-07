Piano solo na última segunda do mês

publicidade

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Música da Ufrgs, a pianista Liliana Michaelsen é a convidada do projeto Solo Piano neste mês de julho. Ela apresenta recital gratuito no dia 25, segunda-feira, às 12h30min, no Centro Cultural da Ufrgs (Engenheiro Luiz Englert, 333). De volta ao Brasil depois de residir na Alemanha durante uma década, onde lecionou na Hochschule für Musik Nürnberg e no Leopold-Mozart-Zentrum da Augsburg Universität, Liliana tem ministrado masterclasses de Liedgestaltung (performance de canção artística), além de realizar concertos com orquestra e em duo com diferentes instrumentos. Integra o Trio Aura, ao lado da violinista Brigitta Calloni e da violoncelista Martina Ströher, e, nos últimos anos, participou do Festival Sesc de Música de Pelotas e do VIII Gramado in Concert como pianista e camerista.

Para a sua participação no projeto Solo Piano, a instrumentista selecionou um repertório inteiramente dedicado à música de Sergei Rachmaninoff (1873-1943). O programa combina várias facetas do compositor russo, cujo legado representa um marco no pianismo e no desenvolvimento composicional derivado da era pós-romântica. Serão apresentados o “Prelúdio op. 23 nº 1”, “Prelúdio op. 23 nº 2”, “Preludio op. 23 n<SC120,176> 3”, “Momentes Musicaux op. 16 nº 1”, “Momentes Musicaux op. 16 nº 2”, “Etudes-Tableaux op. 39 nº 9” e “Daisies op. 38 nº 3”.

O projeto Solo Piano tem edições sempre na última segunda-feira de cada mês, no Centro Cultural da Ufrgs. A curadoria é do professor Ney Fialkow. Mais informações podem ser obtidas no site ufrgs.br/difusaocultural.

Parceria do Centro Cultural da Ufrgs com o Programa de Pós-Graduação em Música da Ufrgs, o projeto foi criado em 2019. Consiste em recitais mensais, sempre na última segunda-feira do mês, no Espaço Figueira do Centro Cultural da Ufrgs, que abriga um piano da marca Kawai, de cauda. A proposta é oportunizar um momento de escuta e contemplação em meio à rotina do campus central da Universidade, além de criar espaço para o contato do público com o trabalho dos alunos de pós-graduação em piano da Ufrgs, bem como de eventuais convidados de outras instituições de ensino. A iniciativa tem apoio da Person Pianos e da Fundação Médica do Rio Grande do Sul.

Bacharel e mestre em piano solo pela Ufrgs, Liliana Michaelsen hoje cursa doutorado no PPG em Música da mesma universidade. Entre 2007 e 2017, residiu na Alemanha. Concluiu mestrado em correpetição pela Hochschule für Musik Nürnberg, onde também trabalhou como docente, e deu aulas no Leopold-Mozart-Zentrum da Augsburg Universität. Lá também desenvolveu intensa atividade de duo com diversos cantores. Desde 2017, de volta ao Brasil, tem ministrado masterclasses de Liedgestaltung (performance de canção artística) em universidades como Unirio e Unlia, além de concertos com orquestra e em duo com diferentes instrumentos. Participou do IX e X Festival Sesc de Música de Pelotas, como pianista e camerista, e do VIII Gramado in Concert, como coordenadora da área de Música de Câmara. Atualmente integra o Trio Aura, ao lado da violinista Brigitta Calloni e da violoncelista Martina Ströher.