Pilar é a atração desta segunda do CP ao Vivo

A cantora, compositora, instrumentista e artista visual de 24 anos, Pilar, lança no próximo dia 15 de maio o seu primeiro EP chamado “Con.fluir”. O título do disco simboliza a união das águas em um corpo só, o oceano. E representa para Pilar como vem sendo esse mergulhar no universo da criação. “O EP faz essa conexão da natureza com o urbano, das minhas influências, das culturas musicais que conheci, e do meu passado com meu eu presente. Tudo que se une para formar esse corpo hoje”, afirma a cantora sul-mato-grossense, radicada em São Paulo, que será a convidada de hoje de Luiz Gonzaga Lopes no “CP ao Vivo lá em Casa” pelas plataformas digitais do jornal (Facebook, YouTube e Twitter). O EP é uma fusão de diferentes gêneros musicais e línguas, passeando pelo reggae, pop, jazz, soul, todos se enquadrando dentro do MPB. “Minhas composições são um reflexo íntimo de mim e de minha percepção do mundo”, destaca Pilar.

“Con.fluir” foi produzido e gravado ao longo de 2019, sob o comando de Adriano Magoo, que assina a produção do álbum. O trabalho traz a participação especial de Zeca Baleiro na faixa “Favela City” e a mixagem do renomado Luis Paulo Serafim (Latin Grammy Nominee). Ainda em 2019, Pilar se apresentou em grandes eventos, como o Brazilian Day de Estocolmo e no Festival Mundo Psicodélico, em São Paulo. “Trago comigo esse amor pela música desde os meus cinco anos de idade, quando comecei musicalização por incentivo de meus pais e nunca mais parei”, finaliza.