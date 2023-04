Pitty festeja os 20 anos de "Admirável Chip Novo" com show em Porto Alegre

publicidade

O álbum "Admirável Chip Novo" completa 20 anos este ano e, para celebrar, a cantora baiana Pitty está em turnê nacional comemorativa. Em Porto Alegre, o encontro com os fãs será no próximo sábado, dia 22 de abril, no Auditório Araújo Vianna (Osvado Aranha, 685).

No palco, Pitty estará acompanhada por Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (baixo) e Jean Dolabella (bateria). Ingressos na plataforma Sympla aquil.

Depois da turnê "Matriz" e "As Suas, As Minhas e As Nossas", projeto em parceria com Nando Reis, Pitty apresenta agora um show especial que abrange seus cinco álbuns de estúdio. A cantora selecionou hits como “Equalize”, “Teto de Vidro”, “Me Adora”, “Máscara”, “Serpente”, “Noite Inteira” e “Roda”. Além de canções que fazem parte do EP "Casulo", lançado por seu selo homônimo.

O álbum "Admirável Chip Novo" foi lançado por uma gravadora independente e fez enorme sucesso em todo Brasil. O single de rock pesado na voz de Pitty tem como refrão “O importante é ser você mesmo que seja estranho, mesmo que seja bizarro”.

