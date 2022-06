“PittyNando faz sua pré-estreia no Festival João Rock

publicidade

Mergulhados no processo de criação e nos ensaios para a turnê “As Suas, As Minhas e As Nossas”, Pitty e Nando Reis sobem ao palco do já clássico Festival João Rock, dia 11 de junho. Ali, num espetáculo pensado exatamente para a ocasião, será possível ter uma boa mostra de como serão os shows que rodarão o Brasil a partir de agosto.

A banda que acompanhará PittyNando, como o projeto foi batizado, é composta por músicos que já tocam com um ou com outro: Martin Mendonça (guitarra), Felipe Cambraia (baixo), Daniel Weksler (bateria), Alex Valey (teclados) e Paulo Kishimoto (lap steel e percussão), que também assina a direção musical ao lado de Pitty.

O setlist que eles apresentarão no festival traz uma mescla de músicas de cada um, com novos arranjos. “Para o João Rock privilegiamos os hits, que felizmente são muitos. Queremos fazer um show vigoroso para todo mundo curtir” - conta Nando. “O repertório da turnê mesmo ainda não fechamos e, mesmo assim, ele sempre poderá ser alterado”. Assim, estão no setlist “All Star” (Nando Reis), “Máscara” (Pitty), “Do Seu Lado” (Nando Reis), “Me Adora” (Pitty) e várias outras surpresas.

Pitty fala um pouco sobre como foi o processo: “A gente foi tentando entender quais músicas mais combinavam e percebemos que nossa obra dialoga muito, mais até do que imaginávamos. Primeiro fizemos um setlist gigantesco, com todas as músicas e então fomos peneirando. Queremos levar pro palco músicas que as pessoas gostariam de ver a gente cantando juntos e, principalmente, músicas que se mesclam umas às outras de forma orgânica”.