Poa Jazz Festival promove três noites de shows internacionais e nacionais

Poa Jazz Festival chega a sua sétima edição com shows internacionais, nacionais e locais neste final de semana, dias 24, 25 e 26 de março, sempre a partir das 20h, no BarraShopping Sul (Diário de Notícias, 300). Ingressos na plataforma Sympla.

Confira as atrações

Entre as atrações internacionais confirmadas estão os duos argentinos Cande y Paulo e Matias Arrizu & Sebastián Machi e o pianista holandês Mike del Ferro e seu trio.

As atrações nacionais são Cristovão Bastos e Mauro Senise, a baixista Ana Karina Sebastião e o violonista João Camarero.

As locais são Carlos Badia, o grupo The Passengers e Jambo Trio.

Sexta-feira, dia 24 de março

Na abertura, o violinista gaúcho Carlos Badia toca músicas do disco "Vôo" e de seus dois trabalhos autorais anteriores, com sua guitarra Archtop de 7 cordas e ao lado de sua nova banda. Entre milongas e chacareras, o show apresenta também uma sonoridade Sul universal, misturando linguagens estéticas e musicais do sul do Brasil.

A noite contará também com o pianista Cristovão Bastos e o flautista Mauro Senise executando o primeiro CD em duo, "Choro Negro".

Para o encerramento, Cande y Paulo, dupla com shows na Europa e na América do Sul. O grande sucesso deles veio com a interpretação de “Barro tal vez”, composta por Luis Alberto Spinetta, que viralizou no YouTube em 2017. Em 2021, a dupla terminou a gravação de seu primeiro álbum, que conta com a interpretação da música "Tuyo", de Rodrigo Amarante, na série "Narcos", da Netflix.

Sábado, dia 25 de março

O segundo dia abre com The Passengers, formado por instrumentistas conhecidos em Porto Alegre: André Mendonça (contrabaixo), Bruno Braga (bateria), Bruno Silva (trompete), Elio Silveira (saxofone), Ronaldo Pereira (saxofone) e Ras Vicente (piano). O grupo presta reverência aos grandes grupos do jazz dos anos 60, em especial a Art Blakey and the Jazz Messengers.

A noite segue com o duo argentino Mike del Ferro (violão) & Sebastián Machi (piano). O duo aborda um repertório de músicas instrumentais através da união de piano e violão 8 cordas , refletindo um forte componente paisagístico rítmico presente na região guaranítica-litoral , que tem sido influência e inspiração na busca pessoal de ambos.

Ao final a baixista Ana Karina Sebastião, que transita pelos mais diferentes gêneros musicais. É a primeira mulher brasileira a ter um baixo signature, o "Black Gold", lançado em 2019.

Domingo, dia 26 de março

A última noite será com um dos maiores violonistas da atualidade, João Camarero, vencedor dos prêmios MIMO Instrumental (2015) e do Concurso Novas–3 (2016), e conhecido por tocar e gravar com nomes como Maria Bethânia, Yamandu Costa, Fágner e Monica Salmaso. João lançou em 2022 o disco solo “Gentil assombro”.

O trio gaúcho Jambo, conhecido por reunir elementos do jazz americano, latin jazz e bossa nova, é a segunda atração desta noite. O grupo, que surgiu em 2019 do projeto Coletânea Jazz, traz um repertório diversificado de canções autorais e de outros compositores.

O final de domingo será com o pianista holandês Mike de Ferro e seu trio. Pianista, compositor e arranjador, Mike é filho do cantor de opera Leonardo del Ferro(1921-1992), que cantou e gravou com Maria Callas na década de 50. Mike começou tocando piano clássico aos 9 anos e cresceu em meio à música lírica e clássica. Sua idéia de unir a ópera e o jazz o levou a explorar um novo território, com o resultado de um grande sucesso em todo o mundo.

Estrutura e Informações úteis

Como em edições anteriores, o festival terá bares com comidas e bebidas, Atelier Errante (com artistas plásticos produzindo suas obras ao vivo) e venda de discos de jazz.

Estacionamento: o Barra Shopping Sul possui estacionamento pago, com capacidade para 3.800 carros.

Bicicletários: há bicicletários gratuitos localizados no estacionamento.

Acessibilidade: o Barra Shopping Sul foi projetado para propiciar comodidade e autonomia aos portadores de deficiência, além de oferecer excelente conforto térmico e acústico.