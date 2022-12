Polêmicas e separação da dupla: vida de Simone e Simaria virou de pernas pro ar em 2022

publicidade

Simone e Simaria protagonizaram uma das principais e maiores polêmicas do universo do entretenimento em 2022 e viram a vida virar de pernas pro ar. As irmãs anunciaram a separação da dupla depois de terem os nomes envolvidos em controvérsias e conflitos. Atualmente, Simone Mendes segue carreira solo e, inclusive, gravou o primeiro DVD desta nova fase. Já Simaria segue distante dos palcos e dando o que falar com publicações nas redes sociais. Relembre a polêmica do ano envolvendo as irmãs.

Tudo começou em junho deste ano, quando a dupla tinha um show marcado em Caruaru, Pernambuco, mas Simone subiu ao palco sozinha e cantou sem Simaria na maior parte do tempo. Aos fãs, que ficaram sem entender o que tinha acontecido, ela explicou que a irmã se sentiu mal horas antes da apresentação e não conseguiu embarcar no mesmo voo que ela.

Depois de mais de 1 hora e 20 minutos do início do evento, Simaria subiu ao palco e se desculpou com o público. O climão entre as irmãs se instaurou publicamente quando Simone se despediu e tentou encerrar o show algumas vezes, sem sucesso. Isso porque Simaria pediu para continuar. "Aguenta aí, Simone. Pelo menos mais umas três músicas", disparou.

Em maio, as cantoras também se envolveram em uma polêmica depois que um áudio de uma discussão das duas nos bastidores de um programa de televisão foi vazado. Simone não queria que Simaria cantasse para não desafinar, devido a uma rouquidão na voz. Porém, a irmã insistiu em cantar, o que gerou tensão entre as duas. "É o seguinte: para desafinar é melhor não fazer. Porque você está rouca, eu estou poupando a sua voz", dizia Simone no áudio, enquanto Simaria reclamava de que estava cansada de ser bloqueada pela irmã.

Diante da repercussão da treta, as sertanejas também se pronunciaram nas redes sociais. "Não estamos brigadas. Irmãos 'brigam'. O amor que sentimos uma pela outra é maior que tudo", disse Simone. "Não é fofoquinha e coisa besta que vai derrubar a gente", completou Simaria.

O ápice do conflito entre as irmãs surgiu quando Simaria, em entrevista ao jornalista Léo Dias, disse que se sentia recriminada por Simone em tudo o que faz. "Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?", desabafou a cantora. Além disso, ela disse que sofreu por sempre ser comparada à irmã: "'A Simone é incrível, a Simaria é uma desgraça'. Eu passei a vida inteira escutando isso. Só quem fala bem de mim é quem me conhece pessoalmente".

Diante das polêmicas com a irmã, Simaria decidiu se afastar dos palcos, em junho deste ano, por tempo indeterminado. Em nota, a equipe da cantora declarou, na época, que ela estava cumprindo orientações médicas. "A RSS Produções Artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows)", informou o comunicado.

Em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, da Record TV, a última antes de anunciar a pausa na carreira, Simaria abriu o jogo e não fugiu das peguntas. A cantora, que já dava sinais de abalo emocional na relação com a irmã, falou dos atrasos nos shows, da briga recente em um programa de televisão e de se sentir controlada e silenciada por Simone em diversos momentos."'Cala a boca! Não fala isso, não fala aquilo…'. Cara, eu, com 40 anos, não vou mais me calar. Eu vou falar o que eu acho que é certo!", desabafou. "A gente venceu juntas, mas não significa que porque vencemos juntas temos que morrer como duplinha", completou.

Na madrugada do dia 17 de junho, Simone comandou sozinha o show da Festa do Tomate de Paty do Alferes, no Rio de Janeiro. Foi a primeira apresentação sem a irmã ao lado. Durante o evento, a artista cantou Parabéns para Simaria pelo aniversário de 40 anos e desabafou sobre a polêmica entre as duas. "Confesso a vocês que para mim é muito ruim estar aqui sem ela. Por mais que talvez eu tenha exagerado no cuidado, porque irmão cuida, irmão ama, irmão protege", declarou.

No dia 18 de agosto, Simone e Simaria anunciaram oficialmente o fim da dupla sertaneja. As cantoras estavam afastadas desde que Simaria deu uma entrevista em que criticou o comportamento da irmã. Na ocasião, elas anunciaram que seguiriam carreira solo, mas Simone cumpriria os shows e eventos da dupla sozinha, assim como estava fazendo desde o começo da polêmica com a irmã.

Nas redes sociais, Simone confirmou que manteria a equipe da dupla com a irmã na carreira solo: do empresário à assessoria de imprensa. "É o mesmo empresário (Robertão do Montese) que está comigo e com a Simaria há 18 anos. Então, ele continua, dá segmento a esse projeto comigo. A banda é a mesma, os músicos são os mesmos. A gente vai só dar uma roupagem nova bacana. Vamos ensaiar valendo e preparar um show muito fera pra .vocês. Estou com uma vontade do tamanho do mundo de jogar duro para vocês", contou.

Em setembro, Simone fez uma participação especial no show de Gusttavo Lima, no evento Avião Fantasy, realizado no Castelão, em Fortaleza. A cantora se emocionou e não conseguiu segurar as lágrimas ao ouvir o amigo dizer que o "Brasil a ama" e que ela "vai começar a melhor fase da vida" agora em carreira solo.

No início deste mês, Simone gravou o primeiro DVD desta nova fase da trajetória musical, intitulado Cintilante. O álbum foi gravado em Villa Mandacaru, em Itu, no interior de São Paulo, com a presença de cerca de 300 convidados, entre familiares, amigos e fãs.

Simaria, por sua vez, segue afastada dos palcos e ainda não tomou nenhuma providência quanto a um próximo projeto artístico. Nas redes sociais, a cantora tem dividido opiniões entre fãs e internautas por conta das publicações e até se envolveu em polêmicas com famosos, além de gerado uma suposta briga com a família.