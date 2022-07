Por onde anda Maíra Cardi? Sumiço de influenciadora nas redes sociais preocupa fãs

publicidade

No dia 6 de maio, Maíra Cardi publicou uma série de vídeos nas redes sociais dizendo que daria um tempo da internet. A influenciadora já havia ficado offline do universo digital outras vezes, mas nenhum distanciamento foi tão longo como o de agora, prestes a completar dois meses no próximo dia 21.

"Preciso de um tempo daqui. Na verdade, não só daqui da rede social, mas também da vida. Um tempo de telefone, de rede social, de trabalho. Hoje me sinto em um lugar de tão pouco. Não tenho muito para dar, não tenho nem para mim e quanto mais para vocês e para tudo. Preciso recarregar as minhas energias com Deus, para mim, para minha filha, para todo mundo. Preciso me encontrar, me regenerar para que possa dar o melhor para vocês", disse Maíra no último post.

Logo depois deste desabafo, a mulher de Arthur Aguiar ainda continuou fazendo algumas publicações sobre crenças e ao lado do amado, até que parou de vez com as postagens.

Influenciadora, a empresária usa as redes sociais não só para compartilhar detalhes da vida pessoal, mas, também, para trabalhar. Ela usa as plataformas para divulgar produtos e serviços.

Além disso, Maíra tem algumas empresas ligadas ao autoconhecimento e ao emagrecimento. Embora os negócios tenham perfis independentes nas redes, ela usava a conta pessoal para expandir o alcance.

Entretanto, a mãe de Lucas e Sophia decidiu seguir os planos iniciais e se afastou 100% da vida online. Maíra não fez qualquer publicação desde o dia 21 de maio e sequer tem aparecido nas redes sociais de Arthur Aguiar ou amigos próximos.

O sumiço da coach tem gerado preocupação nos fãs e internautas, que querem saber do paradeiro dela.

Pq q a Maira Cardi ta sumida das redes? Ta sendo processada sera? Povo so some assim qdo tem processo — bibis (@gabibs1996) June 27, 2022

A Maira Cardi não posta mais stories pq ?! — Maranhense raro 🐑 (@barroswcb) June 20, 2022