Porto Alegre conta com cinema drive-in

Dois cinemas drive-in começam suas atividades em Porto Alegre esta semana. Na quinta-feira, dia 11, funcionará um Cine Drive-in, em frente ao Anfiteatro Pôr Do Sol, na orla do Guaíba, no estacionamento da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS). As sessões serão realizadas duas vezes por dia, à noite.

As exibições começam na noite desta quinta-feira, com “Meia Noite em Paris”, de Woody Allen, às 19h, e o clássico francês "A Bela da Tarde”, de Luis Buñuel, às 22h. A seleção apresentará também os brasileiros “Bacurau”, dia 13, e “Que Horas Ela Volta?”, dia 14.

A compra de ingressos e a agenda completa estão no site https://ocinedrivein.uhuu.com/. O ingresso é referente ao veículo, não à pessoa. Se um ocupante do carro tiver direito à meia-entrada, pode comprar com desconto. Haverá comercialização de comida e bebida, com pedidos pelo WhatsApp e entregue nos carros. O público não poderá descer dos carros - apenas a ida ao banheiro é autorizada. Dentro do carro, todos os ocupantes devem estar de máscara e permanecer com ela durante toda a sessão.

Para o Dias dos Namorados

O projeto Love Weekend instalará um cinema drive-in no estacionamento do Shopping Total somente entre os próximos dias 12 e 14. Realizadas em parceria pleo Grupo Austral, pela Arca Entretenimento e pelo Shopping Total, as exibições contarão com três filmes, um em cada dia. As transmissões dos áudios serão por rádio e Bluetooth.

No Dia dos Namorados, dia 12, será exibida a comédia “Um Lugar Chamado Nothing Hil”l (1999), com Julio Roberts e Hugh Grant. No sábado, dia 13, o escolhido foi “50 Tons de Cinza” (2015), sobre um relação repleta de sedução, com Jamie Dornan e Dakota Johnson. A última atração será no domingo, dia 14, com a animação “Sing – Quem Canta Seus Males Espanta” (2016), sobre um coala que tenta salvar o teatro que seu pai lutou para comprar.

O evento abrirá as cancelas às 17h, e a sessão começa às 20h. Nos dias 12 e 13, antes de cada exibição, haverá apresentação de músicos.

Cada entrada é válida somente por carro, não por pessoa. Em cada cada veículo será permitido até quatro pessoas da mesma família. Os ingressos terão de ser comprados antecipadamente – não serão vendidos na hora – pelo site ingresse.com.

Serão seguidos os protocolos de saúde e higiene do Estado e da Prefeitura. Haverá um serviço de venda de bebidas e alimentos com entrega no carro. Conforme a organização do evento, os espectadores não precisão sair do veículo, a não ser para ir ao banheiro. Ingressos ver no site www.ingresse.com.