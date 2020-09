Porto Alegre em Cena chama os espetáculos locais

publicidade

Com programação majoritariamente porto-alegrense, o 27º Porto Alegre em Cena recebe inscrições de hoje até 18 de setembro por e-mail para dois chamamentos de espetáculos e performances. O festival será realizado de forma virtual com espetáculos on-line e de intervenções urbanas nas janelas da cidade entre 21 e 31 de outubro. Diferente dos outros anos, a maior parte da programação será com artistas locais e com todas as medidas de segurança e distanciamento social. Dividido em duas categorias, artistas e grupos podem se inscrever para representar seus espetáculos por meios digitais. Na segunda possibilidade, obras de arte e performances podem ser exibidas em janelas e no Canal em Cena.



O primeiro chamamento é para espetáculos digitais que substituem os tradicionais 10 grandes trabalhos do prêmio local de teatro. O festival convida e provoca os grupos cênicos e artistas de Porto Alegre para criar novos e inovadores trabalhos ou adaptar pesquisas já realizadas, transformando sua forma de diálogo com o público, podendo lançar mão de diversos recursos digitais disponíveis como plataforma de música e vídeo, Zoom, telefone, whatsapp, e-mail, e que seja transmitidas on-line. As inscrições devem ser enviadas até 18 de setembro e os grupos e artistas interessados em participar devem enviar a documentação necessária (formulário, texto ou link pra vídeo com apresentação-sinopse; de três a cinco fotos) para o e-mail inscriçãoemcena@gmail.com, com o título “Inscrição espetáculos digitais”.

O segundo chamamento é para o projeto Em Quadros. O festival irá selecionar propostas de performances artísticas caseiras para participarem da segunda edição (a primeira foi em julho). Serão selecionadas 10 propostas de 10 artistas diferentes. As performances serão projetadas de janelas de 20 residências, durante o festival e pelo Canal em Cena, mídia de televisão on-line do festival. Os interessados devem enviar as propostas para o e-mail inscricaoemcena@gmail.com. Serão aceitas apenas uma proposta por inscrito. Divulgação dos selecionados no dia 24, no site e redes sociais do festival.