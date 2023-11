Porto Alegre recebe a 5ª edição do Encontro internacional de música e economia criativa

publicidade

Estimular artistas a alcançarem os mercados nacional e internacional, além de inspirar e proporcionar trocas de informações e oportunidades para integrações e novos negócios. Esse é o objetivo do MATE – Música, Arte, Tecnologia e Educação, um dos mais relevantes eventos de música e economia criativa do Brasil, que inicia sua 5ª edição entre os dias 30 de novembro a 03 de dezembro, no Vila Flores, Casa de Cultura Mário Quintana, Agulha e Bar Opinião, e promete uma programação que contempla a multiplicidade de linguagens. Os ingressos e a programação completa estão disponíveis na Sympla.

Lançado em Porto Alegre em 2016, o evento promove o encontro de profissionais, criativos, empreendedores, artistas, marcas e serviços, seja da economia criativa ou das indústrias criativas, em uma programação diversificada. Na edição deste ano, o evento promove painéis que abordam temas como patrimônio cultural dos bens materiais e imateriais, o panorama da nova economia mundial e o crescimento das indústrias criativas, o atual momento do mercado da música digital no Brasil, os novos festivais e o fortalecimento dos grandes festivais. Entre as palestras, o Panorama dos Festivais da Música Brasileiros, com Nathalia Pádua (Mapa dos Festivais), e Relacionamento na era da informação massiva, com Bruna Paulin (idealizadora do podcast “A História do Disco”).

Outros destaques da programação são os shows com convidados internacionais, como o violeiro e compositor português, João Morais, conhecido como Gajo, além do músico de dub, produtor e um dos nomes mais importantes do gênero no mundo, o guianense Mad Professor, a banda instrumental Cíntia, de Lisboa, formada pelo trio Tom Maciel, Simão Bárcia e Ricardo Oliveira, e o multi-instrumentista nigeriano, Seun Kuti, filho mais novo do icônico Fela Kuti, que volta ao palco do Opinião acompanhado pela banda Egypt. Para enaltecer a cena musical feminina independente, o evento conta com a presença da produtora do Festival Yalodê e ativista da cultura brasileira contemporânea, Sara Loiola, e também da jornalista e radialista que comanda o programa Diversas, na Rádio Cultura Brasil, Fabiana Ferraz Mencaroni.

“Buscamos uma visão focada no desenvolvimento do mercado do Sul do Brasil, ampliado para a América Latina e, agora Europa, abraçando toda diversidade que nosso cenário apresenta. A cada edição, o aumento da participação de mulheres e grupos minorizados, fazem com que a programação reflita e promova, através dos pilares que formam o MATE, todas as cores e gêneros musicais”, destaca Bruno Melo, produtor executivo do MATE.

Com a ideia de proporcionar uma convergência artística que transita entre a diversidade, inovações sociais, culturais e tecnológicas, o MATE traz, ainda, oficinas, palestras, rodadas de negócios, happy hours, showcases que buscam gerar oportunidades de mercados e concretizar novos negócios e uma visita mediada desde a Casa de Cultura Mario Quintana, seguida de caminhada pelos prédios do Centro Histórico no entorno da Praça da Alfândega.

Nas edições anteriores, o MATE movimentou cerca de cinco milhões na economia criativa em nível nacional com, aproximadamente, 770 rodadas de negócios realizadas durante os eventos. O evento recebeu milhares de visitantes em cada edição, e nos showcases com artistas selecionados passaram nomes como Richard Serraria, Prestensom, Luciano Granja Grupo, Lítera, Negra Jaque, Joana Knobbe, Bel, Papisa, As Aventuras, Trouble and The New Brazilians, Thiago Ramil, Alpargatos e Não Alimente Os Animais.