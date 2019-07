Porto Alegre recebe show em homenagem a Paulinho da Viola

publicidade

O sambista Paulinho da Viola será homenageado pelo Projeto Timoneiros com o show "Samba da Viola de Paulinho" em Porto Alegre. A apresentação ocorre nesta quinta-feira, às 21h, no Ocidente Bar (avenida Osvaldo Aranha, 960). Os ingressos custam R$ 30.

Com arranjos que trazem à tona a genialidade de Paulinho da Viola, que é hoje um principais expoentes vivos do gênero, o show irá apresentar alguns dos maiores sucessos da carreira do cantor, compositor e violonista brasileiro.

O samba ficará garantido por Rafael Rodrigues no cavaco e vocais, Rodrigo Fontoura no violão 7 e Eduardo Rukat no bandolim, além dos pandeiros, tamborins e cuícas de Eduardo Lopes, Igor Peres e Maicon Ouriques.