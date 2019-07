Porto Alegre recebe workshop "Corpo Firme" com dançarina Ana Pi

publicidade

O workshop "Corpo Firme", ministrado pela artista coreográfica Ana Pi, está com as inscrições abertas. A oficina ocorre nos dias 2 e 3 de agosto, das 10h às 13h, na Casa de Cultura Mario Quintana – CCMQ (rua dos Andradas, 736).

A dançarina brasileira radicada na França irá abordar as práticas de danças negras sagradas, bem como das originárias de áreas periféricas de metrópoles. Ao todos são 25 vagas e as inscrições podem ser feitas através do email cultura@afpoa.com.br até o dia 31 de julho.

A ideia do workshop é questionar noções como pertencimento, apropriação ou deslocamento cultural nas criações atuais.

O estudo de cada contexto histórico, social e político dessas danças também será evocado com objetivo de contribuir para a implosão de uma certa ideia de efemeridade a qual estas linguagens coreográficas são frequentemente identificadas.

Sessão performada

Além do workshop, no dia 3 de agosto, às 20h, Ana Pi realiza uma sessão performada do filme "NoirBLUE - deslocamentos de uma dança", na galeria Xico Stockinger do Museu de Arte Moderna do RS (Macrs), dentro da programação do projeto Casa Expandida, da CCMQ.

O filme, realizado em 2016, tem cenas de nove países da África (Níger, Burkina, Mali, Nigéria, Angola, Guiné Equatorial, Costa do Marfim, Etiópia e Mauritânia), viagem que deu origem a produção.