"Porto Alegre Reggae Festival" neste sábado (22) no Opinião, às 22h

O Porto Alegre Reggae Festival acontece neste sábado (22), às 22h, no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). As bandas dessa edição já estão confirmadas: Mato Seco, Dub and Bases, Sintonize (Spedcial Bob Marley) e Positiva Dub. Os ingressos estão à venda na Sympla. Informações: (51) 3211-2838 ou 99919-9040 (WhatsApp).

Foto: Cartaz do Evento / Divulgação / CP