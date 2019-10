Porto Alegre terá programação gratuita para Dia das Crianças

publicidade

Porto Alegre terá diversas programações gratuitas para o Dia das Crianças, neste sábado. O Clube Caixeiros Viajantes (rua Padre Schoeler, 44) irá celebrar a data com a festa Rua da Alegria com atividades variadas, brinquedos e esportes. O evento ocorre das 11h às 18h e espera receber mais de 500 crianças de todas as idades.

As famílias também poderão curtir o Dia das Crianças com o evento "Parquinho da Pureza", no Parque Moinhos de Vento, das 10h às 17h, onde terá atividades lúdicas, brinquedos, oficinas e apresentações musicais. Ao longo do dia, o espaço receberá shows dos grupos ArtCantada, Circo Show e Madscience. O evento também estará recebendo doações de roupas de crianças que será doada para uma instituição em Porto Alegre.

O MEME Estação Cultural (rua Lopo Gonçalves, 176) comemora a data com a festa Rua Da Criança, das 14h às 19h, com atividades circenses, contação de histórias, brincadeiras, pinturas e atividades lúdicas para crianças de todas as idades. Durante toda a tarde terá também distribuição de pipoca, pirulitos, balas, suco e brinquedos para as crianças presentes.

Teatro e Literatura

O Dia das Crianças terá teatro de graça para a criançada na Fundação Iberê Camargo (avenida Padre Cacique, 2000, Cristal). O grupo Os Tapetes Contadores de Histórias realiza nos dias 12 e 13, às 15h, a apresentação de duas peças infato-juvenis diferentes - "Palavras Andantes" e "Na Fazenda da Minha Avó".

O dia também foi escolhido para o lançamento dos títulos infantis "Dia no Ateliê", de Mariana Ianelli, e "Vovô, Vicente e o Vento", de Cleonice Bourscheid, no Clube dos Jangadeiros (rua Ernesto Paiva, 139), a partir das 15h.

Ambas as autoras são poetas premiadas e com vários títulos publicados. Os dois títulos também marcam a estreia da editora Coleção Jardim do Vovô. Abordando valores familiares, criação artística e imaginação infantil, as duas obras trazem a convivência entre adultos e crianças em um ambiente de família.

Feira

O Café com Bazar terá uma programação especial de Dia das Crianças, no Pátio 24 Mall (rua 24 de Outubro, 1454), das 13h às 19h. A feira vai apresentar novidades de moda, design, decoração, papelaria criativa, acessórios, brinquedos e bem-estar. Serão mais de 60 marcas autorais de alta qualidade, muitas criadas por mães empreendedoras. Entre as atrações, está a área batizada de "Cafezinho" - e que irá reunir somente marcas com produtos para o público infantil.