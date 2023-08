Post Malone também é nerd e gastou mais de US$ 2 milhões em card mais raro de ‘Magic’

publicidade

Post Malone surpreendeu os fãs na última semana ao ter desembolsado mais de US$ 2 milhões (cerca de R$ 9,8 milhões na cotação atual) para comprar um carta rara do jogo Magic: the Gathering. A peça valiosa se chama The One Ring (O Um Anel em português) e faz parte da expansão "Contos da Terra Média", inspirada no filme "O Senhor dos Anéis", de Peter Jackson.

Essa, no entanto, não foi a primeira vez que o músico gastou uma bela quantia para adquirir uma das cartas. No ano passado, o cantor pagou mais de R$ 4 milhões para ter outra peça rara do baralho.

A carta "The One Ring" é tão difícil de ser encontrada que a única versão foi vista no Canadá no final de junho. O jogador que a encontrou, Brook Trafton, revelou que assim que viu a peça pensou imediatamente em Post Malone. "Quando encontrei o The One Ring, a primeira pessoa que me veio à mente foi Post Malone", falou.

"Eu jogo MTG desde criança, e seria incrível manter essa carta. Mas, para um cara como eu, poder vendê-la significa mudar de vida", confidenciou. Trafton enviou o achado para autenticação. A empresa especialista no ramo, a PSA, avaliou a raridade em US$ 2 milhões.

"Eu realmente esperava que ela fosse para alguém que apreciasse o jogo tanto quanto eu", enfatizou. "Este é um sonho que virou realidade: conhecer Post Malone e ele comprar o The One Ring de mim é literalmente um momento saído de um conto de fadas."

Nerd declarado

Post Malone tem uma trajetória consolidada no mundo dos games. Além de ser fã do jogo, o cantor já trabalhou no estúdio da Wizards of the Coast, empresa que faz o design dos cartões. Na ocasião, eles criaram o jogo Secret Lair x Post Malone: Backstage Pass, com o nome do músico. Além disso, o artista já transmitiu um torneio próprio.