Power Couple Brasil 6: Adryana e Albert, Anne e Pe Lanza e Brenda e Matheus estão na sétima DR

A sétima DR da temporada está formada e três casais concorrem aos votos do público para permanecerem no Power Couple Brasil 6.

Em votação na Mansão Power na noite desta quarta-feira (22), os três lugares da berlinda foram ocupados. Na Prova dos Casais, Luana e Hadad levaram a melhor no desafio que testou sintonia dos participantes para conclusão de um circuito aquático. Com isso, a dupla ocupa nesta semana o posto de Casal Power, garante imunidade, definirá os quartos dos colegas e ainda vai embolsar um bônus de R$ 20 mil.

Enquanto alguns se deram bem, outros dois casais não tiveram a mesma sorte e garantiram presença na DR. Adryana e Albert, novamente se deram mal na prova e, foram direto para a berlinda, acompanhados desta vez dos estreantes Anne e Pe Lanza, donos do pior saldo do ciclo (R$ 2.000).

O Casal Power tinha o poder de escolher uma dupla para anular o primeiro voto dado e fazer um novo. Eles escolheram Albert e Adryana, que tinham votado em Eliza e Hadballa e optaram por direcionar a indicação para Passa e Michele. Apesar disso, o poder não interferiu no resultado da DR, pois Matheus e Brenda foram os mais votados, com cinco votos, e ficaram com a terceira vaga.

Assim, a sétima DR desta temporada está formada por Adryana e Albert, Anne e Pe Lanza e Brenda e Matheus.