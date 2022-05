Power Couple Brasil 6: Prova de resistência surpreende participantes

publicidade

Nesta segunda-feira, dia 30, começou um novo ciclo de apostas no Power Couple Brasil que movimentou ainda mais a disputa. No desafio, os maridos se tornaram verdadeiros "mancebos", no qual tiveram que segurar todos os presentes que receberam das esposas adversárias, sem deixar nenhum objeto cair no chão.

A prova foi realizada em um cenário com mais de 100 objetos diferentes, dos mais variados tamanhos e formatos, desde um vaso de flor até um par de botas. Durante a dinâmica, as esposas tiveram como missão escolher um item e "dar de presente" para qualquer marido oponente. Na sequência, a esposa do marido escolhido deveria pegar o objeto e entregar para que ele segurasse. Se o participante derrubasse um objeto, ele estava eliminado da prova.

Após a prova testar a habilidade dos maridos de segurarem vários objetos ao mesmo tempo, foi a hora de avaliar a resistência dos homens, que tiveram que continuar segurando os objetos, imóveis, sem deixar encostar no chão. Cumpriram a prova Albert, Hadad, Nandinho, Matheus e Pe Lanza. Confira!

