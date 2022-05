Power Couple Brasil 6: Quebra-Power! Matheus e Hadballa se descontrolam após troca de ofensas

publicidade

Após Dinei e Erika votarem em Brenda e Matheus como "casal decepção", o casal de influencers tomou o espaço para responder, rispidamente, as opiniões do ex-atleta e de sua esposa. Algum tempo depois, Hadballa voltou a trocar farpas com o casal, e dessa vez a treta explodiu de maneira insustentável.

Sob o comando de Adriane Galisteu, o Power Couple Brasil 6 vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45; e aos sábados, às 22h30, na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e fique por dentro de tudo o que rola no reality de casais.

No twitter o reality show deu o que falar. Confira alguns dos comentários dos internautas:

Brenda só precisou falar uma coisa para o Hadbala sair do personagem KKKKKKK #HomensPower pic.twitter.com/kXK2oFeTV4 — bad 🌩⚡️ (@tuiteiitt) May 10, 2022