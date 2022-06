Power Couple Brasil 6: Votação da Herança da DR do sétimo ciclo está aberta

publicidade

Que tal dar uma movimentada na Mansão Power? Vote agora mesmo e escolha qual deve ser a Herança da DR deste ciclo. As opções são: escolher um casal para roubar R$ 15 mil da conta de outro ou um casal que deverá dar ALL IN na primeira prova do próximo ciclo e outro para apostar apenas R$ 1 mil na mesma prova. Vote agora mesmo!

Sob o comando de Adriane Galisteu, o Power Couple Brasil 6 vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45; e aos sábados, às 22h30, na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e fique por dentro de tudo o que rola no reality de casais.