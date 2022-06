Power Couple Brasil: Brenda e Matheus, Eliza e Hadballa e Michele e Passa na oitava DR

publicidade

Está formada a oitava DR do Power Couple Brasil 6 e três casais disputam a preferência do público para continuarem na busca pelo prêmio milionário.

A berlinda foi definida em votação aberta que aconteceu nesta quarta-feira, dia 29, na Mansão Power.

Luana e Hadad conquistaram o posto de Casal Power pela segunda vez consecutiva, após terem um desempenho impressionante na Prova dos Casais. A dupla enfrentou um circuito aquático, que exigiu fôlego e muita rapidez para abrir os baús na piscina e pegar as bandeirinhas no menor tempo. Com a vitória, eles ganharam imunidade, um bônus de R$ 20 mil reais na conta conjunta e mais uma chance de acessar o Hall dos Poderes.

Quem não teve a mesma sorte foi o casal Brenda e Matheus, que ficou em último lugar na prova e garantiu a primeira vaga na DR desta semana. O segundo banquinho da berlinda foi ocupado por Eliza e Hadballa, que tiveram o pior saldo da semana (R$38 mil).

O poder especial mudou os rumos do jogo! Luana e Hadad puderam imunizar um casal na votação e escolheram salvar Karol e Mussunzinho. Os votos da Mansão Power se concentraram em Michele e Passa, que receberam quatro indicações.

Brenda e Matheus, Eliza e Hadballa, Michele e Passa se enfrentam na oitava DR da temporada, e o casal menos votado deixa o reality nesta quinta-feira (30).

Sob o comando de Adriane Galisteu, o Power Couple Brasil 6 vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45; e aos sábados, às 22h30, na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e fique por dentro de tudo o que rola no reality de casais.