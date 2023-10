Prêmio Geração Glamour 2023 celebra mulheres que se destacaram em suas áreas

publicidade

A 9ª edição do Prêmio Geração Glamour foi realizada, na última segunda-feira, no hotel JW Marriott, em São Paulo, com a temática: “Jornadas Brilhantes”. O evento celebra mulheres que se destacaram em suas áreas de atuação ao longo do ano em 17 categorias diferentes, incluindo pela primeira vez, uma com votação popular.

A premiação teve apresentação de Sabrina Sato e Linn da Quebrada e contou com show de Manu Gavassi, que fez um tributo à Rita Lee. Em uma noite com tantas mulheres potentes, representatividade foi o ponto alto do evento.

Confira abaixo e neste link a relação de premiadas da noite.

RELAÇÃO DE PREMIADAS:

Potência nas redes: Jojo Todynho

Humorista na Web: Jacira Doce

Influenciadora com Causa: Bielo Pereira

Mulher Iluminada do Ano - oferecido por Natura: Semayat Oliveira

Empreendedora de Beleza: Vic Ceridono

Cantora do Ano: Marina Sena

Cientista: Ana Beatriz Rodrigues

Geração Z: Alice Pataxó

Estilista: Rafaella Caniello (Neriage)

Like de Milhões: Viih Tube

Elas no Poder: Sônia Guajajara

Beleza que Brilha - oferecido por TRESemmé: Adam Mitch

Voz Inspiradora: Preta Gil

Elas no Tech: Danielle Marques - “Do Silêncio ao Silício”

Apresentadora e Musa Fashion - oferecido por Beefeater: Sabrina Sato

Atriz Revelação: Clara Moneke

Mulher do Ano: Bruna Marquezine