Prêmio Kindle de Literatura abre inscrições para 8ª edição, com prêmio total de R$ 50 mil

publicidade

A Amazon abriu as inscrições da 8ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, em parceria com o Grupo Editorial Record e a TAG Experiências Literárias, que irá reconhecer autores e autoras independentes do Brasil e suas obras. Os escritores que desejam participar da oitava edição devem enviar seus romances inéditos em português usando o Kindle Direct Publishing (KDP), ferramenta de autopublicação da Amazon, e incluir #PrêmioKindle em suas palavras-chave durante a publicação. As inscrições ficarão abertas até o dia 31 de agosto.

A 8ª edição premiará o autor ou autora da obra vencedora com R$ 50 mil, sendo R$ 40 mil como um prêmio em dinheiro e R$ 10 mil em adiantamento dos direitos autorais pela publicação da versão impressa do livro pelo Grupo Editorial Record. A obra também terá uma edição especial pela TAG Experiências Literárias enviada aos seus assinantes da modalidade TAG Curadoria. Além disso, o prêmio também terá um cupom no valor de R$ 5 mil para compras de livros no site do Grupo Editorial Record.

Ao reconhecer a literatura independente no Brasil e promover a autopublicação de milhares de obras a cada edição, o Prêmio Kindle de Literatura se destaca no cenário literário como uma oportunidade para autores e autoras independentes alcançarem seu público com a atenção e destaque que merecem.

Veja Também

Adriana Vieira Lomar, vencedora da 7ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, diz:

“Escrever para mim é como bordar, bordar palavras tirando arestas e pontos desfiados. Para isso acontecer haja labuta, persistência, recolhimento e um misto de prazer e dor. Quando recebi a notícia de que Ébano sobre os canaviais ficara entre os cinco finalistas fiquei extremamente contente e ao receber o troféu dourado senti minha escrita aclamada. A cerimônia, no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, me fez lembrar das imagens e cheiros que me habitaram a infância. Quanto aconchego, mimo e reconhecimento! O Prêmio Kindle de Literatura me possibilitou ser editada pelo maior grupo editorial da América Latina e essa vitória se tornou mais gratificante quando li todos os livros finalistas da 7ª edição e me deparei com expoentes da alta literatura contemporânea brasileira”.

Os vencedores das outras 6 edições foram: "A filha primitiva", por Vanessa Passos, "O Pássaro Secreto", por Marília Arnaud, "Dias Vazios", por Barbara Nonato, "Dama de Paus", por Eliana Cardoso, "O Memorial do Desterro", por Mauro Maciel, e "Machamba", por Gisele Mirabai.

Como participar?

Para participar da 8ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, os autores devem autopublicar suas obras por meio do KDP . Os autores devem incluir o termo PrêmioKindle no campo de metadados das palavras-chave durante o processo de autopublicação e registrar as obras na categoria Ficção. Os títulos devem ser romances originais em português do Brasil, que não tenham sido publicados anteriormente, e submetidos exclusivamente ao Kindle durante o período do Prêmio, inscrevendo-os no programa KDP Select. Os termos e condições podem ser encontrados na página do Prêmio Kindle de Literatura.

Os autores também podem criar um perfil na Central do Autor. Além de compartilhar as informações mais atualizadas sobre autores e seus livros, o perfil criado na Central do Autor permite engajar leitores com conteúdo adicional e suas biografias, disponíveis para livros e eBooks na Loja Kindle, e com links para seus títulos disponíveis.

Assim como nas edições anteriores, todas as obras participantes serão avaliadas por um painel de especialistas editoriais, selecionados pela Amazon, pelo Grupo Editorial Record, e pela TAG Experiências Literárias, em diversos critérios, incluindo criatividade, originalidade, qualidade de escrita e viabilidade comercial.

Cinco finalistas serão anunciados e avaliados por um júri especial, e apenas um será reconhecido como vencedor. Todos os cinco títulos finalistas serão apresentados nas comunicações para clientes da Amazon com um selo de livro “Finalista” na capa da versão original não editada do eBook.

A Amazon dará um prêmio em dinheiro de R$ 40 mil ao vencedor, que também receberá um adiantamento de direitos autorais de R$ 10 mil pela versão impressa do livro, conforme contrato que terá a oportunidade de firmar com o Grupo Editorial Record para publicação da obra vencedora no selo José Olympio. A obra também receberá uma edição especial limitada pela TAG Experiências Literárias que será disponibilizada para seus assinantes dentro da modalidade TAG Curadoria.

Todos os romances participantes do Prêmio Kindle de Literatura estarão disponíveis na Loja Kindle e no Kindle Unlimited. Os eBooks Kindle podem ser comprados e lidos com os aplicativos Kindle gratuitos para tablets e smartphones Android e iOS, computadores, bem como e-readers Kindle.