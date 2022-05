Praia de Belas Shopping sedia ações de lançamento de “Top Gun: Maverick”

publicidade

Sucesso histórico do cinema mundial, a saga “Top Gun” está de volta às telonas com “Top Gun: Maverick”. E um dos lançamentos mais aguardados de 2022 chega ao GNC Cinemas do Praia de Belas Shopping acompanhado de ações exclusivas, que proporcionarão momentos únicos para o público por meio de uma parceria do shopping com a Força Aérea Brasileira (FAB), através do seu comando no sul do país, o Quinto Comando Aéreo Regional (V Comar), que sedia mais de 30 organizações militares.

Nesta sexta-feira, das 17h às 21h; neste sábado (28), das 15h às 21h e na quinta-feira (02), das 17h às 21h serão disponibilizados macacão de voo, capacete, máscara de oxigênio e roupa anti-G (objeto conectado ao avião, assim como a máscara de oxigênio, fazendo com que o piloto não desmaie fazendo manobras), para o público sentir-se dentro da história, tendo o mesmo uniforme do protagonista do filme, o personagem Maverick, vivido por Tom Cruise. A experiência estará disponível em um espaço temático montado dentro do GNC Cinemas para que as pessoas possam tirar fotos e se divertir, contendo inclusive um assento ejetor da aeronave de caça F5, do Esquadrão Pampa da Base Aérea de Canoas. Antes das sessões, ainda será exibido um trailer com as manobras realizadas pelos pilotos da FAB.

Também será oportunizada uma experiência diferente, com um óculos de realidade virtual, que simula um voo em um jato, onde o cliente pode sentir-se como um copiloto. O equipamento também simulará uma sala de cinema, onde os clientes poderão ver o trailer do filme em uma experiência diferenciada e única. A ação especial terá a presença de dois aviadores, quatro oficiais e quatro soldados, que irão tirar dúvidas e conversar com o público após as sessões. Também serão disponibilizadas publicações da Força Aérea, ientre revistas, miniaturas de aeronaves para montar em casa, e informações sobre as formas de ingresso, concursos, seleções e as mais de 30 profissões vinculadas à Aeronáutica.

Continuação de “Top Gun: Ases Indomáveis”, de 1986, “Tog Gun: Maverick” é um dos grandes lançamentos do cinema mundial em 2022. Na história, depois de mais de 30 anos de serviço como um dos principais aviadores da Marinha, Pete "Maverick" Mitchell está de volta, rompendo os limites como um piloto de testes corajoso. No mundo contemporâneo das guerras tecnológicas, ele enfrenta drones e prova que o fator humano ainda é essencial.