Prazo de inscrição para a 6ª Mostra Sesc de Cinema chega aos últimos dias

Termina no dia 20 de abril o prazo de inscrições à 6ª Mostra Sesc de Cinema, projeto nacional do Sesc que tem o objetivo de incentivar a produção audiovisual brasileira independente, que não chega ao circuito comercial de exibição. As inscrições podem ser feitas pelo site www.sesc.com.br/atuacoes/cultura/audiovisual/mostra-de-cinema/, onde também pode ser consultado o regulamento completo do concurso.

Podem ser inscritas obras finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2021 nas categorias curta-metragem (de 2 a 29 minutos), média-metragem (de 30 a 59 minutos) e longa-metragem (com mais de 60 minutos de duração). A escolha das obras vencedoras será feita por uma curadoria definida e organizada pelo Sesc com profissionais e especialistas da área audiovisual e correlatas. O projeto prioriza realizadores que abordem temas ligados à pluralidade cultural do país ou que se desdobrem em olhares exteriores que dialogam com as realidades brasileiras.

Os filmes ganhadores serão divulgados até o dia 31 de agosto, divididos em três diferentes panoramas. Haverá o Panorama Estadual – com a exibição dos selecionados em cada um dos estados participantes, para circulação interna -, o Panorama Brasil – com os melhores a nível nacional, que circularão pelo País – e o Panorama Infantojuvenil – com as obras voltadas ao público específico. As exibições dos trabalhos ao grande público ocorrerão em unidades Sesc e instituições parceiras no último trimestre do ano. Ao Panorama Brasil, o projeto pagará, como prêmio, valores referentes ao licenciamento dos direitos autorais para exibição pública dos filmes por um ano: R$ 2,5 mil aos curta-metragens, R$ 3,5 mil aos média-metragens e R$ 5 mil aos longa-metragens. Mais informações estão disponíveis no site do projeto.

Inscrições: Até 20/04 (quinta-feira), no site www.sesc.com.br/atuacoes/cultura/audiovisual/mostra-de-cinema/

Categorias: curta (de 2 a 29 minutos), média (de 30 a 59 minutos) e longa-metragem (com mais de 60 minutos)

Divulgação dos resultados: até 31/08