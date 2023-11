Premiada diretora Caru Alves de Souza grava série "De Menor" em São Paulo

publicidade

“De Menor – A Série” terá seis episódios, cada um adotando diferentes gêneros e estilos a partir de histórias que giram em torno de audiências envolvendo adolescentes em conflito com a lei. É uma ficção produzida pelo Tangerina Entretenimento para o CineBrasilTV sobre a justiça no Brasil.

Caru Alves de Souza, a cineasta que venceu no Festival de Berlim a competição Generation 14plus com seu longa “Meu Nome é Bagdá”, dirige a série. As gravações acontecem em São Paulo até domingo, 26 de novembro de 2023.

Com direção de fotografia assinada por Leonardo Feliciano (de “Marte Um”, que acumulou diferentes premiações de melhor fotografia), a produção aposta em um elenco formado por jovens atores: Grace Orsato, Giulia Del Bel, Taciana Bastos, William Costa, Benjamin Damini e Luan Carvalho. Têm participação como convidados/convidadas Carlota Joaquina (de “Unidade Básica”), o músico Dugueto Shabazz, Marina Medeiros (“Juacas”), Rita Batata (de “3%” e “Vale dos Esquecidos”) e Giovanni Gallo (de “Pedro & Bianca”). Os dois últimos foram protagonistas do primeiro longa de Caru Alves de Souza, “De Menor” (2013), obra vencedora do Festival do Rio cuja temática trata do mesmo universo da série ora em produção.

A cineasta propõe uma abordagem inovadora sobre o tema, utilizando linguagem não naturalista e explorando novas formas para uma atividade que é em si uma representação – as audiências judiciais. “De Menor – A Série” foi viabilizado através do Fundo Setorial do Audiovisual (Ancine / BRDE), ProAC Editais (Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo) e Spcine, com apoio do CineBrasilTV.

A CINEASTA

Caru Alves de Souza é uma diretora paulista revelada pelo curta-metragem “Assunto de Família” (2011), que mereceu première mundial no Frameline, festival LGBTQIA+ de São Francisco (EUA), Caru Alves de Souza estreou no longa-metragem em 2013 com “De Menor”. A obra, que teve estreia mundial no Festival de San Sebastián (Espanha), 2013), conquistou o prêmio de melhor filme no Festival do Rio.

Em 2021 foi selecionada para o Máster de Prácticas Escénicas y Cultura Visual do Museo Reina Sofía e da Universidad Castilla-La Mancha em Madrid, onde desenvolveu uma investigação sobre criações narrativas coletivas. Seu mais recente longa-metragem de ficção, "Meu Nome é Bagdá" (2020), ganhou o Crystal Bear de melhor filme na Mostra Generation 14plus do Festival de Berlim, entre diversas outras premiações internacionais.

A cineasta recebeu Bolsa Paradiso para participar da Pop Up Film Residency, na Lituânia, em 2022, com seu novo projeto de longa-metragem de ficção "Corações Solitários", co-escrito com Josefina Trotta. O projeto vai participar do Punto Gênero, no Ventana Sur, o maior evento de mercado do audiovisual na América Latina, que acontece a partir de 27 de novembro em Buenos Aires e foi selecionado para o Co-Production Market do Festival de Berlim em 2023.