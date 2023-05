Preta Gil quebra o silêncio e fala sobre traição: "Dor da decepção não pode me paralisar"

publicidade

A cantora Preta Gil quebrou o silêncio e falou, pela primeira vez, sobre a traição do ex-marido, o personal trainer Rodrigo Godoy, com quem estava desde 2015. O texto foi compartilhado pela cantora, na madrugada desta sexta-feira, 26, em seu perfil nas redes sociais.

"Hoje eu fiz duas coisas que nunca tinha feito: andei de quadriciclo no Parque do Ibirapuera e fui ao boliche. Foi muito emocionante. Ver a mobilização da família para me ver feliz é algo indescritível. Quando falo família, sim, estou falando de parente e amigos", iniciou ela.

"Isso não é algo fácil pra mim, eu sempre fui a que escolhi cuidar e hoje me permito ser cuidada! Essa é uma das maiores lições desse momento que eu estou vivendo. E esse amor me motiva a reagir, mesmo com tantas dores físicas e emocionais eu não me permito mais não aproveitar a vida. A dor da decepção da traição não pode me paralisar! Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir", concluiu.

Preta Gil anunciou o fim do casamento de oito anos com Godoy, em abril. A artista teria posto um rastreador no carro de Rodrigo e confirmado que o ex a estava traindo com a ex-stylist dela e com outras mulheres.

Recentemente, Preta se mudou para São Paulo, onde passa por nova etapa do tratamento contra câncer de intestino, diagnosticado no início do ano.

