Produto Nacional celebra 30 anos de carreira com show em Porto Alegre

Um dos grupos pioneiros do reggae no Rio Grande do Sul irá comemorar os seus 30 anos de carreira com show em Porto Alegre. Produto Nacional toca no Opinião (rua José do Patrocínio, 834), nesta quinta-feira, às 23h, o show da turnê “30 Anos de Vibrações Positivas”, que traz sucessos como “Esperança”, “Reggae Paradise”, “Oprimidos e Opressores” e “A Mão do Justo”.

O grupo gaúcho também vai aproveitar as comemorações da turnê para mostrar ao público algumas composições inéditas, que estarão no seu quarto disco de estúdio, já em fase de pré-produção.

O Produto Nacional é uma das mais tradicionais bandas do gênero no País e conhecida por propor uma ligação entre a música brasileira e o estilo jamaicano. Atualmente tem na sua formação Paulo Dionísio (vocal), Tom Jr. (guitarra), Isnard Prates (baixo), Jorge Cidade (saxofone), Renato Batista (trompete) e João Costa (bateria).

A banda teve o seu comprometimento com as causas sociais e raciais reconhecido com as homenagens do Prêmio Açorianos (2001), com o Troféu Canta Brasil (2003) e com Prêmio Lupicínio Rodrigues (2005), concedido pela Câmara Municipal de Porto Alegre.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis no site Sympla e nas lojas Multisom dos shoppings Iguatemi, Praia de Belas, Barra Shopping Sul e no Centro Histórico (rua dos Andradas 1001). Os valores são R$ 40 (inteiro), R$ 25 (solidário mediante a doação de 1kg de alimento) e R$ 20 (estudantes e idosos).