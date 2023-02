Produtor do RBD dá esperança aos fãs de novos shows no Brasil

publicidade

Nesta quinta-feira (16), o produtor da banda RBD, Guillermo Rosas, publicou em seu Twitter uma enquete que fez os fãs do grupo irem à loucura sobre a possibilidade de novos shows no Brasil.

A pergunta feita pelo produtor foi a seguinte: “Brasil, se pudéssemos abrir mais um show, onde você preferiria que fosse?”.

Para resposta havia quatro opções: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

Brasil, si pudiéramos abrir un concierto más dónde preferían que fuera ? — Guillermo Rosas (@GuillermoRosas) February 17, 2023

O público que acompanha a banda das regiões Nordeste, Sul e Norte ficaram revoltados com as opções de escolha. Confira alguns comentários sobre: “Alguém avisa que existe Curitiba no Brasil Obrigada”, escreveu um internauta. “Fortaleza esquecida no churrasco”, brincou outro.

A turnê da banda irá vir ao Brasil em novembro de 2023. Os shows confirmados são em São Paulo e Rio de Janeiro. Já foram abertas duas datas extras em SP.

A banda é composta pelos atores da novela Rebeldes, Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni. Apenas Alfonso não fará parte da nova turnê de reencontro.

