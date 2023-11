Programação celebra 100 anos da revolução de 1923

publicidade

Faltando um mês para o centenário da assinatura do Tratado de Paz de Pedras Altas, episódio que ficou conhecido por encerrar a revolução de 1923, a última guerra civil do Rio Grande do Sul, o Memorial do Legislativo, vinculado à Assembleia Legislativa do RS, realiza uma programação especial.

Além disso, o evento também servirá de lançamento de duas obras virtuais sobre o combate em solo gaúcho. O livro “Centenário da Revolução de 1923 − discursos parlamentares, história e narrativas”, lançado pela Assembleia Legislativa, Memorial e Instituto Histórico e Geográfico do RS (IHGRGS). A obra reúne artigos sobre o contexto da revolução, as interpretações, mas também recupera como os parlamentares à época acompanharam os acontecimentos políticos. Entre outros documentos, ao longo das mais de 700 páginas, o livro reúne as atas das sessões plenárias da 33ª legislatura. Levando em consideração o valor histórico, as páginas trazem as transições dos discursos parlamentares, assim como as suas impressões no momento político gaúcho.

Com o título “Revolução de 1923 no RS: guia de fontes documentais”, o segundo livro é um verdadeiro “inventário de itens preciosos, do ponto de vista histórico, que integram parte essencial da identidade política gaúcha”, como consta na apresentação. Assim como a outra obra, a produção é do Memorial e do Instituto, além do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa e o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, sendo um item único para pesquisas, além de garantir a difusão de tais itens e suas localizações, sobre a revolução de 23.

Nos dois dias de eventos também será realizado o seminário “Centenário da Revolução de 1923: perspectivas da história”. O evento é realizado pelo Memorial em conjunto com o Instituto Histórico e Geográfico do RS. Na segunda-feira, o painel discutirá as causas e contexto do movimento, com o historiador Günter Axt e mediação de Miguel do Espírito Santo, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. Na terça-feira, a temática será o movimento em perspectiva histórica: mais uma guerra de gaúchos?, com o historiador Luís Alberto Grijó e mediação de Jefferson Telles Martins, doutor em História. Ambos ocorrerão às 18h. O evento tem entrada gratuita.