Programação da Flip novamente presencial é anunciada

Depois de anunciar a norte-americana Saidiya Hartman e a brasileira Cida Pedrosa e a argentina Camila Sosa Villada, a Festa Literária Internacional de Paraty – Flip realizou a coletiva de imprensa que anunciou a sua programação principal no final da manhã desta terça-feira. Em sua 20ª edição a festa acontece de 23 a 27 de novembro, em Paraty, cidade histórica na Costa Doce fluminense, voltando a ser presencial após dois anos de realização virtual, em virtude da pandemia. Um dos primeiros anúncios foi feito por uma das integrantes da curadoria coletiva do evento, formada por três nomes. A jornalista, escritora e editora gaúcha Fernanda Bastos anunciou que a partir do tema da Flip, “Ver o Invisível”, a autora homenageada será a maranhense Maria Firmina dos Reis (de “Úrsula”) exatamente pelo fato de ser uma autora recuperada por pesquisadoras mulheres e que não tem uma imagem disponível e sim aproximações.

Além de Fernanda, falaram também os dois outros curadores que representam a diversidade de vozes e visões sobre a cultura brasileira: Milena Britto, professora da Universidade FBA, e Pedro Meira Monteiro, que é de São Paulo, mas trabalha como professor na Universidade de Princeton. “Cada um dos três, à sua maneira, está atento à formação de leitores com novas sensibilidades em diferentes partes do país e do mundo. Essa escolha é de certa forma uma celebração da origem da Flip”, destacou o diretor artístico da Flip, Mauro Munhoz, que conduziu a coletiva.

A primeira mesa da 20ª Flip será denominada “Pátrios Lares”, no dia 23 de novembro, às 19h, com a homenagem a Maria Firmina dos Reis, com as pesquisadoras Ana Flávia Magalhães Pinto (DF), Fernanda Miranda (BA) e Midria (SP). “A obra de Maria Firmina dos Reis é ainda invisível nas escolas. Esta homenagem e esta mesa devolve um espelho retorcido para o Brasil da literatura que precisa ser visibilizada, que está às margens”, ressalta o curador Pedro Meira.

O evento literário também terá uma artista visual em destaque, a fotógrafa e ativista suíça, naturalizada brasileira, Claudia Andujar, que terá uma mesa na sexta-feira, 25, às 20h30min, com o tema “Livre e Infinito”, com a artista e Nay Jinknss, do Pará. “É uma artista que trata da mirada, da representação da diferença, ela acaba iluminando o tema proposto, oferecendo um olhar e uma outra relação sobre ver o invisível”, destaca a curadora Milena Britto, não assegurando se a artista poderá estar presente por questões de saúde e deslocamento. Até agora, foram definidas 17 mesas que serão realizados até domingo, 27, com início às 10h30min.

Entre os autores anunciados nesta terça para os cinco dias do evento que está com um orçamento atual de R$ 6 milhões estão a cubana Teresa Cárdenas, as francesas Annie Ernaux e Nastassja Martin, a belga Béssora, o chileno Benjamin Labatut, a argentina Cecília Pavón, a estadunidense Ladee Hubbard. Nomes nacionais como Cidinha Silva, Lilia Schwarcz, Luciany Aparecida, Lenora de Barros, Ricardo Aleixo, Ricardo Lísias e Geovani Martins estão confirmados. Autores e críticos gaúchos como Luiz Maurício Azevedo, Carol Bensimon, Eduardo Sterzi e Fabiane Langona estarão na programação principal.

As ações educativas, e a Flipinha e FlipZona serão reativadas igualmente em seu formato presencial. “Vamos trabalhar com os nossos parceiros nas ações educativas e formativas, trabalhando sempre a intergeracionalidade”, destaca Belita Cemelli, diretora de Cultura e Educação da Flip. Os ingressos para o evento serão vendidos a 120 reais e podem ser encontrados no site da Flip.