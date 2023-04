Programação da Sala Redenção aborda os povos indígenas ao redor do mundo

publicidade

A Sala Redenção apresenta neste mês uma programação que se propõe a refletir e debater sobre questões suscitadas pelo Dia dos Povos Indígenas. Em cartaz a partir desta segunda-feira, 3, até o dia 14 de abril, a mostra “Cada Canto, Uma História - Parte 1” percorre a cinematografia produzida no contexto de povos originários de várias partes do mundo, trazendo uma diversidade de culturas e narrativas.

A viagem proposta pela mostra parte do Canadá, com “Rumble - The Indians Who Rocked the World”, e depois passa por Estados Unidos (“Sinais de Fumaça”), Nepal (“Numafung”) e Austrália (“BeDevil”). Aterrissando no Brasil, a programação exibe três trabalhos da diretora Mbyá-Guarani Patrícia Ferreira Pará Yxapy: o longa em quatro partes “Nhemongueta Kunhã Mbaraete - Conversas entre Mulheres Guerreiras”, e os dois médias-metragens “Desterro Guarani” e “As Bicicletas de Nhanderú”. No dia 13 de abril, quinta-feira, às 19h, a exibição dos médias será seguida de um debate com a diretora e com duas integrantes do Tela Indígena.

“Cada Canto, Uma História - Parte 1” prevê sessões de segunda a sexta-feira (exceto no feriado do dia 07 de abril), às 16h e às 19h, com entrada franca e aberta à comunidade em geral. A Sala Redenção está localizada no campus central da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333).

A mostra é uma realização do cinema da UFRGS em parceria com o Diretório Central de Estudantes (DCE) da UFRGS, o coletivo Tela Indígena, e as produtoras internacionais Rezolution Pictures e CineMinga. Em maio, a Sala Redenção dá sequência à reflexão sobre as questões culturais e históricas dos povos indígenas na mostra “Cada Canto, Uma História - Parte 2”, trazendo novos filmes e olhares.