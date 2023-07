Programação da Sala Redenção da Ufrgs explora vanguardas no cinema

publicidade

De 25 de julho a 12 de setembro, a Sala Redenção da Ufrgs apresenta uma programação de obras cinematográficas que representam diferentes vanguardas artísticas. O ciclo “A Vanguarda no Cinema” apresenta oito sessões comentadas, realizadas às terças-feiras, às 19h, com entrada franca e aberta à comunidade em geral.

Em diálogo com as ideias de vanguarda da historiadora francesa Nicole Brenez e do belga Thierry de Duve, a programação se dedica àquelas obras que se expõem ao risco de não serem percebidas como arte, e que rompem com os limites do previsível. São filmes que trazem inovações na linguagem e no formato cinematográficos.

“A Vanguarda no Cinema” reúne representantes do movimento surrealista (“A Concha e o Clérigo”), do expressionismo (“M, O vampiro de Düsseldorf” e “Paula Modersohn-Becker - Retrato”) e da montagem russa (“Um homem com uma câmera” e “Outubro”). Além disso, a programação apresenta obras de dois diretores que inovaram na produção de documentários: o alemão Harun Farocki (“Videogramas de uma revolução” e “Imagens do mundo e inscrições da guerra”) e o francês Chris Marker (“Sem Sol”).

A sessão de hoje será com o filme "A Concha e o Clérigo", de Germaine Dulac (França, 1928, 40 min). Na narrativa, um padre totalmente alienado da sociedade e de suas emoções por conta de suas obrigações com a igreja é subitamente tomado por visões perturbadoras. Após a projeção, haverá bate-papo com Carlos Lula Potiguar, Renan Leandro Souza Leite e Yasmin Athaydes Silva.

O ciclo está vinculado à disciplina “Seminários de Tópicos Especiais: Cinema de Vanguarda e Vanguardas Artísticas”, do bacharelado em Artes Visuais da UFRGS, ministrada pelo professor Luís Edegar de Oliveira Costa. Os alunos da disciplina, juntamente com Luís Edegar, são os responsáveis pela curadoria do ciclo e participam dos debates após cada sessão. Algumas exibições contam ainda com a correalização do Instituto Goethe Porto Alegre e da Aliança Francesa Porto Alegre.

SERVIÇO:

CICLO “A VANGUARDA NO CINEMA”

De 25 de julho a 12 de setembro - com sessões semanais, às terças-feiras, às 19h.

Sala Redenção - Cinema Universitário: rua Eng. Luiz Englert, 333 - Campus Central da UFRGS

Entrada franca

Site - ufrgs.br/difusaocultural