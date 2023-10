Projeto Chapéu Acústico exibe "Especial Luiz Melodia"

publicidade

Oprojeto Chapéu Acústico apresenta, nesta terça-feira, o “Especial Luiz Melodia”, um show que une os músicos gaúchos Paulo Dionísio e Gilberto Oliveira. O espetáculo será realizado, a partir das 19h, no auditório Luís Cosme, no quarto andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), Centro Histórico de Porto Alegre.

O carioca Luiz Melodia (1951 - 2017) marcou a história da MPB. A homenagem ao compositor contará com seus sucessos marcantes, como “Estácio, Holly Estácio”, “Juventude Transviada”, “Pérola Negra” e “Veleiro Azul”.

O projeto é uma iniciativa do produtor Marcos Monteiro em parceria com o Instituto Estadual de Música (IEM) e a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituições pertencentes à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac-RS).

O Chapéu Acústico é um projeto que busca valorizar a música e os artistas locais. Com uma programação diversificada, o projeto tem como objetivo promover a cultura e a arte, além de incentivar a formação de plateia. Os shows ocorrem semanalmente, às terças-feiras. A entrada é franca (sugere-se uma contribuição aos músicos).

A partir deste ano, o projeto passou a ser realizado em espaços da Cultura Mario Quintana. Anteriormente, as apresentações ocorriam no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado.

CARREIRAS

A dupla que apresenta o show traz uma longa trajetória na música.

Paulo Dionísio é vocalista da banda Produto Nacional, com uma carreira de 29 anos. Ele é um artista militante, envolvido com movimentos populares e culturais de Porto Alegre. Além disso, prestou serviços sociais por meio da música e atuou como comunicador na rádio Ipanema FM.

Gilberto Oliveira é um músico versátil, atuando como guitarrista, violonista, baixista, compositor, arranjador e produtor. Com uma carreira de 38 anos, ele já dividiu o palco e gravou com diversos artistas brasileiros e estrangeiros.