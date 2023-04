Projeto Cinepsiquiatria vai exibir e debater o filme "A Baleia"

publicidade

Sinopse

Charlie é um professor de inglês com obesidade severa, que tenta se reconectar com sua filha adolescente como uma última tentativa de redenção. Baseado na peça homônima de Samuel D. Hunter.

Ficha Técnica

Direção: Darren Aronofsky

Praia de Belas Shopping exibe filme "A Baleia" no projeto Cinepsiquiatria

Sessão com 50% de desconto acontece no dia 15 de abril e os ingressos já estão disponíveis



No próximo sábado, dia 15 de abril, às 10h30min, o Praia de Belas Shopping receberá a terceira edição de 2023 do projeto Cinepsiquiatria. Na ocasião, será exibido o filme "A Baleia", obra dirigida por Darren Aronofsky. Brendan Fraser protagoniza o filme como um professor recluso e obeso, papel pelo qual ganhou o Oscar 2023 na categoria de Melhor Ator. Após a sessão, ocorrerá o tradicional debate sobre o filme, com a participação de médicos psiquiatras convidados pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

Lançado oficialmente no Brasil em fevereiro, “A Baleia" conta a história de um professor de inglês que luta contra um transtorno de compulsão alimentar. Ele dá aulas online, mas sempre deixa a webcam desligada, com medo de sua aparência. Apesar de viver sozinho, ele é cuidado pela sua amiga e enfermeira, Liz (Hong Chau). Mesmo assim, ele é sozinho, convivendo diariamente apenas com a culpa, por ter abandonado Ellie (Sadie Sink), sua filha hoje adolescente que ele deixou junto com a mãe Mary (Samantha Morton). Agora, ele busca se reconectar com a filha e reparar seus erros do passado. Para isso, ele pede para que Ellie vá visitá-lo sem avisar sua mãe e ela aceita, com a única condição de que ele a ajude a reescrever uma redação para a escola. O filme não é recomendado para menores de 16 anos.

"O Cinepsiquiatria é um projeto já tradicional no Praia de Belas Shopping, sempre muito aguardado pelo público e de muito impacto para a sociedade. Com ele, proporcionamos grandes momentos de reflexão e aprendizado sobre temas sensíveis e relevantes da ótica de saúde mental, que devem ganhar espaço e destaque no dia a dia das pessoas para estimular o diálogo e ajuda ao próximo", comenta Ana Brito, gerente geral do Praia de Belas Shopping.

O evento acontece com exclusividade em sala de cinema da rede GNC no Praia de Belas Shopping e os ingressos já estão disponíveis no site www.gnccinemas.com.br.