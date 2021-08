Projeto distribuirá alimentos e livros na Vila Chocolatão

publicidade

A ONG Cirandar lança hoje, a campanha "Cirandar Contra a Fome", que distribuirá cestas básicas com alimentos e publicações culturais-pedagógicas, durate três meses, para as famílias de 50 crianças da Vila Nova Chocolatão. O projeto está em busca de guardiões para contribuir com a arrecadação de recursos. informações no site www.cirandar.org.br.

A entidade se direciona, nesse momento tão delicado em que o Brasil se encontra, para contribuir com a superação da insegurança alimentar. A campanha é uma ação de continuidade do Cirandar, que promove a democratização do acesso à leitura na Biblioteca Comunitária Chocolatão. Em 2020, a organização conseguiu arrecadar recursos para distribuir 1500 cestas básicas, além de livros, jornais comunitários, jogos pedagógicos e outros produtos culturais. “Com a chegada da pandemia, o Cirandar começou a buscar apoio para sanar a necessidade mais urgente da comunidade, que é a questão da fome. Às vezes pode parecer que os impactos da pandemia estão passando, mas a fome está muito presente nas periferias”, explica Renata Toigo, coordenadora de projetos da ONG.

Pessoas físicas ou empresas podem se somar à iniciativa. Doando qualquer valor através de transferência bancária ou pix, o apoiador se torna um guardião do projeto e ajuda a ciranda a continuar girando. O guardião ou guardiã também pode ajudar divulgando a campanha e engajando parceiros para contribuírem com a erradicação da fome na Vila Chocolatão.

O Centro de Integração de Redes Sociais e Culturas Locais (Cirandar) é uma organização sem fins lucrativos, certificada como uma ONG que há 13 anos desenvolve ações culturais e sociais, em parceria com os poderes públicos e privados. Dialoga e repensa alternativas para a educação, a transformação e a inclusão social. Gerencia a Biblioteca Comunitária Chocolatão, localizada no Residencial Nova Chocolatão e desenvolve outros projetos de promoção da leitura, educação integral e cultura popular no Rio Grande do Sul.