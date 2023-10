Projeto Gompa apresenta o espetáculo infantil “As Aventuras do Pequeno Príncipe”

publicidade

O Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Júnior, 250) encerra o mês das crianças com apresentação do espetáculo infantil “As Aventuras do Pequeno Príncipe” neste sábado, dia 28, às 16h. A peça do Projeto Gompa, livremente inspirada na obra de Saint-Exupéry, traz questionamentos e diferentes formas de ver o mundo a partir da história de um aventureiro intergaláctico e suas peripécias pelo espaço. Indicado para crianças de 4 a 12 anos, o espetáculo tem direção de Camila Bauer e conta, no elenco, com Manu Goulart, que interpreta o Pequeno Príncipe, enquanto Jéferson Rachewsky e Letícia Paranhos se alternam na construção dos demais personagens. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.